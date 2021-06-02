شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بضائع سوق الجمعة الجديد واسعارها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرينا جولة بسوق التونسي الحضارى، أو سوق الجمعة الجديد، والذى انشأته محافظة القاهرة مؤخرا، ليستوعب تجار سوق الجمعة الذ كان يقع اسفل سوق التونسي، ويعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن سوق التونسي الجديد، البديل لسوق الجمعة والذى تم نقل الباعة إليه..

يضم أنشطة السيراميك والأدوات الصحية ومواد البناء والأثاث المستعمل و الالمونتال والخردة.

أسعار غرف النوم تبدأ من 2400 للأطفال.

أسعار متر الالمونتال تبدأ من 400 جنيه.

السوق به المستعمل والجديد بمستويات وجودة مختلفة.

يوجد بالسوق أدوات صحية جديدة ومستعملة وسيراميك.

يقع بحى البساتين على بعد 1 كيلومتر تقريبا من السوق القديم.

مجمع أسواق التونسى يقع على مساحة 60 ألف متر.

يستوعب السوق الجديد 7 أسواق عشوائية.

يتصل بطريق الأوتوستراد ويحيط به طرق من جميع الاتجهات.

تكلفة إنشاء السوق 300 مليون جنيه تقريبا.

يضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.

يضم نقطة إطفاء بها 4 سيارات إطفاء، ونظام مكافحة الحريق مدعم بخزان مياه لتوفير مياه الإطفاء ، ونقطة شرطة ومنظومة مراقبة.

السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، و تم ربطه بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد.

محاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.