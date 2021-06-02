شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود يوم 10 يونيو هذا العام، حيث يعتبر واحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية، ويخلد ذكرى المرة الأخيرة التى ظهر فيها المسيح ليتحدث إلى حوارييه بعد موته.

وحاور يسوع المسيح أكثر من مرة على مدار 40 يوما بينها ظهوره لتلاميذه عند بحيرة طبرية، أما المرة الأخيرة فكانت على جبل الزيتون، ثم ارتفع إلى السماء واختفى وراء السحب أمام أعين التلاميذ وفقا لروايات الإنجيل، وتحديدا الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل.

ويذكر سفر أعمال الرسل فى الإصحاح 1: 3 أن يسوع قد مكث على الأرض 40 يومًا قبل صعوده ، يحتفل تقليديًا بيوم الصعود في يوم الخميس ؛ على الرغم من أن بعض الطوائف المسيحية قد نقلت الاحتفال إلى يوم الأحد التالي. في الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة ، يختلف يوم الاحتفال حسب المقاطعة الكنسية.