حدث ليلاً| أردوغان: مصر ليست دولة معادية.. سفير فلسطين يكشف تفاصيل إقامة مدينة مصرية بغزة



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الانخفاض مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192823 حتى اليوم.

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البيت الأبيض: الهجوم الإلكتروني الروسي على شركة "جي بي اس" لن يؤثر على قمة بايدن وبوتين

أكد البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة "جي بي اس"، والذي يُزعم أن منظمة إجرامية في روسيا تقف خلفه، لن يؤثر على خطط عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسب فلادمير بوتين، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

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الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين في دول أوروبية

رحب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة بدون عائل الموجودين في وضعية غير مشروعة في بعض الدول الأوروبية.

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مقتل رجل إطفاء وإصابة شخص آخر جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

قتل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مركز إطفاء بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثلاثاء.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان، حيث اعتبرت دولة الاحتلال أنها "تنتهك سيادتها".

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أردوغان: مصر ليست دولة عادية ونأمل في زيادة التعاون بيننا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء إن بلاده تأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى، وأن أنقرة لديها فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا، حسبما ذكرت "العربية".

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حدثت منذ ١٠٠ عام.. بايدن يندد بمجزرة "تولسا" ويحيي ذكرى المذبحة

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، من مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، التي شاهدت واحدة من أكثر المذابح العرقية دموية في تاريخ الولايات المتحدة منذ نحو ١٠٠ عام، بالاعتداءات على حقّ الأمريكيين السود بالتصويت في الانتخابات.

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اندلاع حريق داخل عقار فى وسط البلد

اندلع حريق داخل عقار فى منطقة "وسط البلد" بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه.

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سفير فلسطين في القاهرة يكشف تفاصيل إقامة مدينة مصرية في قطاع غزة

ثمن السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة توجيهات السيسي بإتمام المصالحة الفلسطينية وحرصه الوطني والقومي لإتمامها، لافتًا إلى أنه هناك مساحة في الطرف الجنوبي تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة مصرية عليها.

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