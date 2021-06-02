شكرا لقرائتكم خبر عن فحص أكثر من 700 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 762418 سيدة بنطاق المحافظة.

كما أشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة .

واوضحت أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وإرتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى في الدم، وإجراء فحص على الثدى للإكتشاف المبكر لأورام الثدى.