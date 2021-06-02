شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع حملات التفتيش على المرافق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال الحملات على المرافق الحيوية واستمرار أعمال النظافة بدائرة المحافظة، أشرف العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالمرور على مواقع محطات الرفع ومحطة المعالجة، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للمحطات؛ المحطة الفرعية مدني 98 % كهروميكانيك 96 % المحطة الرئيسية مدني 95 %كهروميكانيك 90 % محطة المعالجه مدني 90 % كهروميكانيك 80 %، وجاري الانتهاء من جميع الأعمال بالمدنية والكهروميكانيكية بمحطات الرفع الفرعية والرئيسية بالنرجس والسلام، كذا جاري الانتهاء من أعمال الموقع العام بمحطة المعالجه بقرية الحماد من أعمال البردورات والارصفة والطرق، وتركيب المهمات الميكانيكية بالوحدات المختلفة.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة إلى نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، كذا صيانة الاعمدة وكشافات الإنارة بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة، بالاضافة إلى ضرورة رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم، متابعة الإجراءات الصحية، وتكثيف الحملات الصحية لرش المبيدات للقضاء على الباعوض، واستمرار أعمال الرش يومياً بالفترة الصباحية الساعة الخامسة صباحاً، وكذالك الفترة المسائية الساعة السابعة مساء، واستكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين، وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، ونظافة الشواطئ من الحشائش وتسوية التربة الرملية.

اعمال النظافة