شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: من حق كل مواطن مراجعة استهلاكه بصور القراءات حتى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق كل مواطن أن يتحقق من قيمة فاتورة الاستهلاك والتقدم بشكوى للحصول على صور العداد لمدة 3 أشهر، والتأكد من حل الشكوى بطريقة صحيحة لضمان حصوله على حقوقه كاملة.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك انخفاضا ملحوظا فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية، بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أى عنصر بشرى.

وتابع حمزة أن هناك أنظمة كثيرة لسداد المديونيات والتراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، موكدا أنه وفقا للقوانين يحق لشركة توزيع الكهرباء الإنذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك.