شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مناورة حماة النيل رسالة ردع واضحة بالذخيرة الحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إن المناورة المصرية - السودانية حمادة النيل تضم 6 أفرع من القوات المسلحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام الذخيرة الحية في المناورة يعنى أنها تتشابه مع الحرب الحقيقية.

وأضاف أن النقل الاستراتيجي للقوات المسلحة يعنى أنه يمكن نقل القوات في أسرع وقت لموقع المعركة وإسقاط المظلات بأعداد كبيرة يعكس العمل الاحترافي لرجال القوات المسلحة.

وأشار اللواء طيار هشام الحلبي إلى أن رجال المظلات ينفذون مهام قتالية محددة خلف خطوط العدو وأن طائرة الشينوك تحمل أعداد كبيرة من نخبة القوات الخاصة وتستخدم في الأماكن الوعرة لإنزال القوات بالحبال .

وأوضح، أن وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يمنح التدريب بعد استراتيجي وأهمية كبرى مشيرا إلى أن التدريب في مجمله رسالة ردع واضحة ولا يمكن تحقيق السلام إلا بامتلاك مفاتيح القوة.

وتابع أن الموقف المصري قانوني في ملف سد النهضة والقرار المصري لا يقبل أي ضغوط وله ظهير شعبي قوي والقوات المسلحة المصرية لها مظلة قانونية في تنفيذ مهامها وقادرة على الحسم إذا فشل الردع أو السلام أو التفاوض.

وأكد أن الحرب تبدأ عندما تفشل السياسة وهذه قاعدة عسكرية معروفة ولكن الحرب ليست هدف ومصر تمتلك قدرات عالية للعمل خارج الحدود ولكن لابد من تهيئة المسرح السياسي جيدا.