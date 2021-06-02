شكرا لقرائتكم خبر عن «عكاشة»: اللواء عباس كامل وضع كافة الأطراف أمام مسؤوليات حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، جاءت لتدل على أن مصر رفعت مستوى تمثيلها للمستوى الأرفع، وهي مرحلة الوصول إلى جولة التصعيد الأخيرة، لوقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الوزير عباس كامل وضع كافة الأطراف بداية من تل أبيب انتهاءا بالاطراف في غزة أمام مسؤوليات حقيقية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها طموح كبير بإنجاز الحصول على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لها إرادة قوية ورؤية واضحة تجاه كل الأطراف.

وأشار إلى أن حديث الوزير عباس كامل، مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، به قدر عالي من المواجهة، لافتاً إلى أن زيارة الفصائل الفلسطينية للقاهرة، جاءت لإنجاز مصالحهم، ونيل حقوقهم على مستوى جديدة من السمو.