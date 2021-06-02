شكرا لقرائتكم خبر عن التقطها الرادار على أحد الطرق.. أحمد موسى يكشف حقيقة تسريب صور خادشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة المتداولة لشخص وجواره فتاة داخل إحدى السيارات، ويشاع إن كاميرات المراقبة التابعة لأحد الرادارات على إحدى الطرق التقطها لهما.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الداخلية لا يمكن أن تسرب صورًا تسيء لشخص، حيث إنها حريصة على حياة الناس ومصالحهم، قائلا شائعة لا تصدقوها.

وأوضح موسى، أن المخالفة يتم تسجيلها لصالح النيابة العامة، الجهة المنوط بها جمع المخالفات، أو تحصلها الداخلية لصالح النيابة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن النيابة ترسل بيانات المخالفة على الهاتف، وليس الصور التي تسببت في المخالفة.