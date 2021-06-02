شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال رصف شوارع ابشوي بالفيوم ليلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، شوارع المدينة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، واستكمال أعمال رصف شارع الجلاء بأبو جنشو، وبدء فرد وتمهيد الطبقة الأسفلتية الأولي بالطريق ضمن أعمال رصف الطريق.

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى، إنه جارى استكمال زراعة الخوازيق بالكوبري المحوري بالطريق الدائري بالجانب الثاني من الطريق، والتأكيد على سرعة إنهاء الأعمال، وكذلك استكمال الأعمال الصناعية لتغطية مصرف ابوجنشو ابتداءً من منطقة بنك القاهرة بالإضافة لمتابعة أعمال الأساسيات الخاصة بإنشاء المركز التكنولوجي والجراج والمبنى الإداري.