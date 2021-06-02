شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم تسليم عقد التمويل متناهي الصغر، الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بقيمة قدرها 20 مليون جنيه لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، ببني سويف، ليستفيد منها ما يتراوح بين 4000 إلى 5000 آلاف مستفيد على مستوى المحافظة، من ضمنهم مشروعات صغيرة بمركزي ناصر، وببا المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن الجهود المتكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطنين في الريف.

حضر مراسم الاحتفالية، كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات ومنتصر رشدي مدير جهاز تنمية المشروعات ببني سويف،النائبة ومنى عبدالله عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وممثلو مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات.

وأثنى محافظ بني سويف على المبادرة ومواصلة الجهود بشكل متكامل بين كافة الجهات الرسمية والمدنية، لتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وفي ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يتبناها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق هدف قومي، وهو تحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على أنه على مدار الـ 7 سنوات ماضية تم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية غير مسبوقة كانت الركيزة وحجر الأساس لمثل تلك المبادرات القومية.

من جتنبه أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، أن هذا العقد يأتي في إطار دعم جهاز تنمية المشروعات للمشروعات متناهية الصغر، ودعم دورها في تحسين المستوى الاقتصادي بالمجتمعات محدودة الدخل،بالإضافة إلى كونها نواة للمشروعات الصغيرة ،حيث يعد هذا التعاقد الأول من حيث حجم التمويل المقدم للجمعيات الأهلية، والذي يبلغ قيمته 20 مليون جنيه ليتم من خلاله توفير خدمة التمويل للأكثر من 4000 مستفيد على مستوى مراكز المحافظة من خلال فروع الجمعية

ويهدف المشروع إلى توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات متناهية الصغر بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمراكز ببا وناصر، حيث يبلغ عدد العقود القائمة والتي يتم تنفيذها خلال عام 2021 من خلال الجمعيات الأهلية عدد 18 عقداً بتمويلات تبلغ 33 مليون جنيه، ليصل عدد الجمعيات التي تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات منذ بدايته حتى تاريخه 46 جمعية أهلية بتمويلات تتجاوز 95 مليون جنيه.