شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يقرر سحب كافة الأراضي الغير مستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ،واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة الخطة الاستثمارية والموضوعات الحيوية والمشروعات الهامة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الإسماعيلية وضع أراضي أملاك الدولة التي تم تخصيصها ولم يتم إستغلالها في الغرض الذي تم التخصيص على أساسه، وكذلك سحب الأراضي التي تم مخالفة النشاط بها، وكلف إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بحصر كافة الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل وإلغاء قرارات تخصيصها إذا تم التأكد من عدم إستغلالها بالشكل الصحيح أو تم مخالفة النشاط بها أو ثبُت عدم الجدية من قبل الجهة التي تم التخصيص لها، وإدراجها ضمن الاراضي التي سيتم استغلالها في المشروعات الاستثمارية والمنفعة العامة.

وفي ذات السياق تقرر إلغاء قرار تخصيص أرض لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإقامة مركز تدريب للأطباء ووحدة بيطرية حديثة بطريق بورسعيد أمام إدارة عثمان حيث أنها لم تستغل منذ عام ٢٠٠٢، كما تقرر الغاء قرار تخصيص مساحة ٣٥٥٥٠ متر مربع، كان قد تم تخصيصها للجمعية التعاونية لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، وإدراجها ضمن المشروعات ذات النفع العام التي سينفذها مجلس الوزراء لصالح أهالي الإسماعيلية بالكامل.