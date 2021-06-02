شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بالسويس بمبادرة سكن لكل المصريين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الأعمال بمشروع سكن لكل المصريين بحى عتاقة بمحافظة السويس على قدم وساق، والذى يشمل 25 ألف وحدة سكنية، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مستوى المحافظات ومنها محافظة السويس.

وقام محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بتفقد مراحل العمل بالمشروع، وقال إن الموقع الأول للمشروع يقع بمدينة الحرية الجديدة بحى عتاقة على مساحة 60 فدانًا ويشمل 162 عمارة بعدد 3888 وحدة سكنية، وهناك مساحة 53 فدانا لإنشاء 158 عمارة بعدد 3792 وحدة سكنية بالمنطقة الواقعة يمين مبنى رئاسة حى عتاقة، أما الموقع الثالث فيقام على مساحة 85 فدانا بمدينة الصفا بحى عتاقة لإنشاء 243 عمارة بعدد 5832 وحدة سكنية، وهناك موقعان يتم تحديدهما لاستكمال وحدات المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار صقر إلى أن هناك موقعين يتم تحديدهما لاستكمال وحدات المرحلة الأولى من المشروع فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع "سكن لكل المصريين" على مستوى المحافظات ومنها محافظة السويس.

يذكر أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة 90 مترا مربعا، ويشمل المشروع إنشاء مدارس ومساجد ومناطق خدمات لخدمة سكان هذه المدن.

واستمع المحافظ إلى عرض حول المشروع ومراحله ومواقع الإنشاء والخدمات التى ستقام وعدد الوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها.

رافق المحافظ فى الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ خالد سعداوى السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، وأسامة بصل مدير عام الإسكان والقيادات التنفيذية المعنية بالمشروع ومديرى المديريات والشركات المنفذة.