شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس ملزمة بتسجيل بيانات المتقدمين لأولى ابتدائى والروضة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بالنسبة للتقديم للمدارس الرسمية للعام الدراسى المقبل، يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

وأضافت الوزارة: "فى حالة ما إذا تعذر ولى الأمر فى التسجيل الإلكترونى يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة التعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم".

وتابعت الوزارة: "لو اختار ولى الأمر التسجيل من خلال المدرسة، يذهب ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم".

وأكدت الوزارة: "عقب الإعلان عن نتيجة القبول يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطلب ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه".

وشددت الوزارة على أنه سوف يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لأولياء الأمور التقدم للعام الدراسي المقبل على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بداية من أمس الثلاثاء 1 يونيو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر إلكترونيا.