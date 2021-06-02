شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل هى أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وأوضحت الصحة أن السبب يكمن في حدوث التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل، والتى تؤثر على بطانة الجهاز التناسلى وانخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن الاتفاق الأفريقي الموحد حول فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، بهدف التعاون بين دول القارة الأفريقية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على "الإيدز" بحلول عام 2030، بما يتماشى مع طبيعة كل دولة.