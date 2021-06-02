شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البرغوثى: مصر تبذل جهودا كبيرة لإعادة إعمار غزة وتوحيد الصف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى البرغوثى، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وتثبيته، كما أنها تعمل الآن على إعمار غزة وتوحيد الصف الفلسطينى، لافتاً إلى أن وحدة الشعب الفلسطينى فى كافة الأراضى الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلى الأخير، أمر لم يحدث منذ عام 48، متمنيا أن تتم ترجمة هذه الوحدة على مستوى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف "البرغوثى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "cbc"، أن مصر تعمل على عدة ملفات فى القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن هناك دمارا شديدا بقطاع غزة جراء الهجمة الأخيرة.

وتابع: "مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة مهمة وشجعت دول كثيرة على المساهمة فيها".