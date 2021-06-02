شكرا لقرائتكم خبر عن "فاكسيرا": تصنيع لقاح سينوفاك الصينى بمصر سيأخذ فترة من 8 إلى 16 أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات "فاكسيرا"، إن تصنيع لقاح سينوفاك الصينى بمصر سيأخذ فترة من 8 إلى 16 أسبوعا، مشددة على أن القيادة السياسية قامت بتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتابعت: "نسابق الزمن من أجل العمل وفى نصف الشهر الجارى سنبدأ عملية التصنيع.. نستهدف بنهاية العام الجارى إنتاج 40 مليون جرعة بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء بنزول المستحضر للسوق".

وأضافت "هبة والى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "cbc"، أن فى غضون شهر أغسطس سنكون قد انتهينا من إنتاج الكميات المطلوبة وخضوعها للتحليل والتقييم لبدء التداول فى السوق.

ولفتت "هبة والى"، إلى أن الشركة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من ذلك، مشيرة إلى أن القيادة السياسية فقد تم تذليل كافة العقبات والتحديات وتوفير الدعم المادى المرحلى يصل إلى 750 مليون جنيه.