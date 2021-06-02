شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الفلسطينى: نناقش فى القاهرة ملف إعادة إعمار غزة بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجدلانى، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى، إن الوفد الوزارى الحكومى الفلسطينى برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور زياد أبو عمرو، اجتمع مع الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية فى قطاع غزة لبحث ملف إعمار غزة، وأن الوفد الوزارى سيكمل مناقشاته فى القاهرة الفترة القادمة لبحث الآليات والتصور الحكومى ورؤيتها لإعادة أعمار القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنه منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار فى 21 مايو الماضى، بدأت اللجنة الوطنية لإعادة الاعمار المشكلة عملياً فى حصر الأضرار الناجمة عن العدوان، وحصر التداعيات التى طالت القطاعات المختلفة سواء المبانى والمنشات أو قطاع النقل والطرق والمياه والكهرباء والمنشآت الاقتصادية، لافتا إلى أن التحدث عن إعادة الإعمار ليس فقط المبانى والمنشآت بل مختلف القطاعات بالإضافة للأضرار الكبيرة التى طالت القطاع الزراعى.

وأوضح الدكتور أحمد مجدلانى، أن الوفد الفلسطينى عند توجهه للقاهرة سيكون لديه معلومات دقيقة ومحددة حول كافة القطاعات خاصة تلك التى تتطلب تدخلاً عاجلاً وملحاً مثل قطاع المياه والكهرباء والطرق كونها تتعلق بحياة الناس، مبيناً أن لجنة إعادة الاعمار ستحدد أولويات أعمال إعادة الإعمار بمعلومات دقيقة ومحددة تضع نصب أعينها.