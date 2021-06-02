شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تواصل صرف معاشات يونيو لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اليوم، الأربعاء، صرف معاشات يونيو، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات ، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.‎

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وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى قد استمرت على مدار الأيام الماضية فى صرف معاشات شهر مايو الماضى ، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.