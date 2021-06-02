شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يدعو «تنشيط السياحة» للاستفادة القصوى من إكسبو دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة إلى الاستفادة القصوي من المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي2020 للترويج للسياحة المصرية.

وأوضح الوزير انه من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 ويستمر لمدة 6 أشهر حيث أشار الوزير إلى زيارته لموقع المعرض وتفقد الجناح المصري المشارك به خلال تواجده بزيارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور ملتقي السوق العربي للسياحة والسفر، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من المعرض خُصص لإلقاء الضوء على السياحة والآثار في مصر.

ويتواجد الجناح المصري المشارك بالمعرض في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس أهمية مصر، لا سيما لما تتميز به من خبرات كبيرة، وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث يتمثل هدف مصر من المشاركة في هذا الحدث في تحقيق مفهوم التكامل مع العالم نحو مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.