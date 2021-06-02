شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إزالة التعديات على خط المياه مدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قيام حمله مكبره لازاله التعديات على ترعة الحمام، ووجه المحافظ بعمل حملة مكبرة تابعة لشركة مياه مطروح للشرب والصرف الصحى، وذلك بمشاركة قوة من مجلس مدينة الحمام، وقسم الشرطة التابع لها الترعة، بالإضافة للجنة من مرفق المياه والرى، حيث يتم إزالة التعديات على ترعة الحمام.

ومن المعروف أن حجم التعديات على ترعة الحمام يتم بوصلات غير شرعية تؤثر على كمية المياه التي تصل إلى محطة رفع المياه الرئيسية بالعلمين، والتى تخدم تقريبا كل سكان محافظة مطروح، إضافة إلى تعبئة الخزانات الاستراتيجية بالمحافظة بالحياة لاستخدامها وقت الذروة وأوقات الصيف.

تعديات ترعه الحمام