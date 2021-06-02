شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمراجعة التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء، والتي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٠، جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمتابعة كافة المشروعات وما يتم من أعمال داخل المحافظة. وذلك بحضور قائد شرطة مرافق بورسعيد، وممثلا عن جامعة بورسعيد، ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومديري تنظيم الأحياء.

وأعلن نائب المحافظ، أن اللجنة بحثت طلبات أصحاب تراخيص البناء، الخاصة بتصحيح المخالفات واستئناف الأعمال.

وشدد نائب المحافظ بالتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في مراجعة الرخص، وفقا للقانون والعرض على اللجان الفرعية المشكلة أولا باول، تمهيدا للعرض على اللجنة العليا لأخذ قرار بشأنها.