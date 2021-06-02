شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تحقق تصنيف عالمي جديد والان نبدء بالتفاصيل

كما ظهرت الجامعة للمرة الأولى في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية، واحتلت المركز 201-300 عالميا والمركز الثاني محليا، وصنفت الجامعة للمرة الأولى أيضا في العلوم البيولوجية البشرية Human Biological Sciences واحتلت المركز 401- 500 عالميا والأول محليا.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات «التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم «ARWU» يعتمد على العديد من المعايير منها عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً في مجلات علمية مرموقة، وعدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد الحاصلين على جوائز أكاديمية دولية، والسمعة الدولية، وأيضا الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات Q1.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية، هو نتاج جهود متواكبة لإدارة الجامعة في دعم وتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة وتحسين نوعية النشر الدولي ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.