شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع EU Water STARS لدعم قطاع المياه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم أول الندوات الإلكترونية لمشروع EU Water STARS، الممول من الاتحاد الأوروبى وينفذه قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى.





تناولت الندوة الإلكترونية المكون الاول للمشروع والذى يعمل على تحسين معايير التقييم المالي للاستثمارات المالية الكبيرة وقد ناقشت الندوة مساهمة المشروع في الإصلاح المؤسسي لقطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية للقطاع من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات المعنية والهيئات التنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.

يشار إلى أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS) بتمويل من الإتحاد الأوروبى بهدف مساعدة الحكومة المصرية، فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر و تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية .





وخصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، على مدار 30 شهرا، فى 5 مجالات، وهى المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية وتحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، ووضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، وإعداد الدراسات الفنية المتكاملة.