شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت الإدارة العامة لمرور الجيزة مجموعة من التحويلات لحركة السيارات بسبب غلق طريق الواحات لمسافة تقارب 2.8 كيلو متر، بغرض التطوير فى أعمال تستغرق 30 يومًا، وتنتهى فى الساعة السابعة صباح الخميس 1 يوليو المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتشمل تلك الأعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم، تحديدا المرحلة الثالثة من المشروع بطول 25 كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر باتجاه مناطق الواحات البحرية، والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى، وإنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وتشمل التحويلات ما يلى:

- المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو 122 اتجاه طريق جديد مستحدث موازٍ للطريق الحالى، واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلى .

- المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينًا عند الكيلو 119 اتجاه طريق جديد متحدث موازٍ للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.