شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إغلاق 240 كيانا تعليميا وهميا ومستمرون فى شن الحملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية تمكنت من تنفيذ حملات على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدا أنها نفذت حملات وتمكنت من ضبط 240 منشأة تعليمية تمارس العملية التعليمية بدون تراخيص، وذلك على مدار الـ 5 سنوات الماضية.

وقال السيد عطا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من ضمن الكيانات الوهمية المغلقة ما يتم إحالته للنيابة العامة وأخرى للمحافظين لإصدار قرارات بالإغلاق نظرا لممارسة العمل بدون أى تراخيص وبالمخالفة للقانون، ومما يضع الطلاب فريسة لتلك الكيانات الوهمية.

وتابع رئيس قطاع التعليم أن اللجنة القضائية ستواصل عملها فى شن الحملات ومداهمة كافة الكيانات الوهمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على الطلاب من الوقوع والالتحاق بتلك الكيانات الوهمية.

وحذر رئيس قطاع التعليم، الطلاب من الانسياق وراء الدعاية والترويج الذى تقوم به تلك الكيانات الوهمية بهدف جذب الطلاب والانضمام لهم، مشددا على ضرورة أن يراجع الطلاب موقع وزارة التعليم العالى، حيث إن الموقع يضم كافة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من الوزارة والتى تمنح شهادات معترف بها.