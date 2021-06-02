شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكشف عن استعدادات المستشفيات للتعامل مع الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفطر الاسود والفطريات بشكل عام متواجدة حولنا، مضيفا:«الفطريات لا تصيب الإنسان الذي يمتلك مناعة طبيعية وجسم الإنسان قادر على التعامل معها بشكل كامل».

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، :«عندما تضعف المناعة بشكل شديد نتيجة الاصابة بفيروس كورونا أو تناول المضادات الحيوية والكورتيزون بكثرة بدون إشراف طبي يجعل الفرد عرضة للإصابة بالفطر الأسود».

وتابع :«محدش ياخد مضادات حيوية وكورتيزون بدون استشارة طبيب لأن ذلك يؤدي إلى نشاط الفطريات ومن ضمنها الفطر الأسود والفطر الأسود ليس مرضا معديا ولكنه يصيب من يعاني من مشاكل في المناعة».

وأكمل الوزير :«المستشفيات الجامعية علمت الأطقم الطبية كيفية تشخيص حالات الفطر الأسود في بدايته كي يكون سهل في التعامل معه منذ البداية وتم توفير العقارات اللازمة للتعامل مع أي حالة مصابة بالفطر الأسود».

وتابع:«أكدنا على عدم استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون في علاج فيروس كورونا بدون إشراف طبي»، مضيفا:«المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اصدر دلائل استرشادية لتشخيص وعلاج الحالات الثابتة بالفطر الأسود».