شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: لا يتم منع الطالب الجامعي الذي لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه لا يتم منع الطالب الجامعي الذي لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحان.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن النظام الدراسي الجامعي في مصر، يحافظ على الطلاب ومستقبلهم ومن الممكن أن يتم تعليق نتيجة الطالب حتي يسدد الرسوم لأن تلك أموال عامة، لكننا لا نمنع الطالب لانه يوجد لدينا صندوق تكافل، وأيضا من الممكن إعفاء بعض الطلاب من المصاريف أو اعطاء الكتب.

ونفي وزير التعليم العالي، مرة أخرى أن يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد الرسوم، ولو في تعثر يتقدم الطالب بطلب وصندوق التكافل يقوم بسداد الرسوم عنه