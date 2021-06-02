شكرا لقرائتكم خبر عن واجه اعتراضات من بعض النواب «الخطة والموازنة» عن بيان «قطاع الأعمال» بشأن «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه مع بداية اجتماعات مجلس النواب، تم استدعاء الحكومة لإلقاء بيانها وحضر رئيس الوزراء ثم أعقبه الوزراء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة الحديد والصلب تم إنشاؤها في خمسينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن وزير قطاع الأعمال العام طرح بيانه عن الشركات القابضة ومن بينها الحديد والصلب، وقال الوزير بشأنها إنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية وتم خلالها الاتفاق على غلق الشركة.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان ناقش بيان وزير قطاع الأعمال العام وبعض النواب اعترضوا على هذا البيان.