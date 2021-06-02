شكرا لقرائتكم خبر عن مي عبدالحميد تكشف تفاصيل الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن برنامج الإسكان الاجتماعي بدأ في النصف الثاني من عام 2014. إنه سيتم الإعلان عن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من الأن.

وأضافت مي عبدالحميد في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور، أن الإعلان الـ 15 سيكون به وحدات جاهزة للتسليم ووحدات يتم تسليمها بعد 3 سنوات».

وأكملت مي عبدالحميد :«بناء على الطلبات التي نحصل عليها من المواطنين يتم توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات التي تحتاجها».

وتابعت مي عبدالحميد :«وحدات الإسكان الاجتماعي تستهدف فئات منخفضة الدخل ويحصل المواطن على وحدة مدعومة من الدولة».