شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الطيران يلتقي اللجنة الروسية لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، الثلاثاء، باعضاء اللجنة الأمنية الروسية التي تقوم بمراجعة اجراءات السلامة والأمن بمطار الغردقة الدولي.

ورحّب مناع باعضاء اللجنة مؤكدا استجابة وزارة للطيران لجميع مطالب الجانب الروسي تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات السياحية في البحر الاحمر وجنوب وسيناء

ومن المقرر ان يقوم مناع غدا الاربعاء بزيارة اللجنة الامنية الروسبة بمطار شرم الشيخ الدولي

كانت لجنة التفتيش الامني والطيران الروسية الخاصة بمراجعة اجرءات الامن والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين قد ابدت ارتياحها ورضاها عن اليومين الاولين للتفتيش،واستجابة مسؤولي المطارين لكل المطالب التي تم طلبها حيث تم تنفيذ جميع المطالب والملاحظات سواء في قطاع السلامة والامن أو الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

واضاف المصادر ان اللجنة قامت بزيارة مبني الركاب رقم ٢ بمطار الغردقة وذلك تحسبا لاستخدامه مع مبني الركاب رقم ١ في حالة زيادة عدد الرحلات الجوية الروسية بشكل كبير

وشملت اعمال التفتيش والمراجعة قطاعات السلامة والأمن والتشغيل لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة وشملت مختلف ادارات واقسام المطار واجهزة الاكس راي ومنطقة نحميل الحقائب والسيور وفحص الكاميرات وتشغيل الكاميرات الحرارية واجهزة الانذار والإطفاء وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار

واكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي مرافقة للجنة ان اللجنة اشادت واطمانت للاجراءات المتخذة بالمطار لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار واجراءات التباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلاصمتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع٢علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطار، لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين

وتفقدت اللجنة صالات السفر والوصول وفرز الحقائب والسيور واجهزة التفتيش والفحص وكل ما يخص السلامة والامان بالمطار.

وتضمّ اللجنة التي تقوم بتفقد مطار الغردقة ٥ افراد امن وطيران واللجنة التي تقوم بتفقد مطار شرم الشيخ 7 من افراد الامن والطيران.

ومن المقرر ان تواصل اللجنة الزيارة لمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين حتي نهاية الاسبوع الجاري.