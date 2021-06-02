شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخطط لطرح مسابقة لتعيين مهندسين سائقى قطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط هيئة السكة الحديد لطرح مسابقة خلال العام المالى 2021/ 2022 للعمل سائقى قطارات فى إطار خطة الوزارة لرفع مستوى السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.

وتدرس هيئة السكة الحديد تعيين 1000 مهندس خلال العام المالى المقبل للعمل سائقى قطارات بينهم 750 مهندسا من الكليات التكنولوجية والتعليم الصناعى نظام 5 سنوات، ضمن خطة الوزارة الاهتمام بالعنصر البشرى وتأهيله وانتقاء الكوادر.

ولجأت هيئة السكة الحديد إلى قرار تعيين مهندس ليقود القطار لأول مرة لرفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.

وكانت هيئة السكة الحديد أبرمت تعاقدا مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن 381 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

والعربات الروسية الجديدة تتوافد على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ووفقا للتعاقد المبرم مع شركة ترنسماش هولدينج، حيث مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

وهيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.