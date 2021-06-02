شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دير المحرق أحد مسارات العائلة المقدسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر دير المحرق أحد مسارات العائلة المقدسة فى مصر خلال رحلة هروبها من بيت لحم فى فلسطين، حيث تعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات، وتعتبر المغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى مصر بل فى العالم كله.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن دير المحرق أحد مسارات العائلة المقدسة.

1 - يقع دير السيدة العذراء على بعد حوالى 12 كيلومترا غرب مدينة ومركز القوصية بأسيوط.

2 – مكثت العائلة المقدسة في الدير فترة مقدارها "6 شهور و 10 أيام".

3 – بعد مكوث العائلة المقدسة تشيد الدير وبنيت فيه كنسية العذراء الأثرية وأول مذبح فى العالم وهو الحجر الذى كان يجلس عليه المسيح.

4 - ترجع شهرته بدير المحرق إلى أن الدير كان متاخمًا لمنطقة تجميع الحشائش والنباتات الضارة وحرقها.

5 - أشتهر بدير جبل قسقام، وقسقام أسم قديم منذ عصر الفراعنة وهو يتكون من مقطعين قُس.. وقام.. وقس هى اسم مدينة اندثرت حاليا كانت عاصمة الولاية الرابعة عشرة من الولايات الـ 22 التى كان مقسما بها صعيد مصر.

6 - يتضمن الدير المغارة التى لبثت بها العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم وهي أقدم الكنائس فى العالم المسيحى وتم بناءها عام 38 ميلاديا وكنيسة الحصن أو كنيسة الملاك جبرائيل المبنى فى أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادى.

7 – تعتبر كنيسة السيدة العذراء الأثرية بيت مهجور عاشت فيه العائلة المقدسة وبقى على مساحته حتى القرن 19، بعدها تحول فى العصر المسيحى إلى كنيسة وأنشئت حجرتان على جانبى الهيكل.