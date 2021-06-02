بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 2 يونيو إلى الإثنين 7 يونيو 2021.

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس معتدل نهارا على طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ـ الأربعاء 2 يونيو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60- 70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3- 5 متر

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

ـ الخميس 3 يونيو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

ـ الجمعة 4 يونيو

على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

ـ السبت 5 يونيو

على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

ـ الأحد 6 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة

ـ الإثنين 7 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة