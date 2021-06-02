السيطرة على حريق داخل عقار بوسط البلد دون وقوع إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب مساء الثلاثاء، بأحد العقارات الكائنة بمنطقة حي عابدين وسط القاهرة، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في عقار كائن بشارع صبري أبوعلم بوسط القاهرة، فتم على الفور توجيه 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها، فيما يتم حاليا إجراء عمليات التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، فيما تم إخطار خبراء المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب الحريق.