خلافات مالية.. حبس سائق بتهمة قتل صديقه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام بحلوان باستقبال علي سيد، 23 عاما، سائق توك توك، مصاب بجرح نافذ، وتوفي فور وصوله.

تبين من التحريات قيام المتهم "م. ع" بالتعدي على المجنى عليه، وإحداث إصابته بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.