شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدارس الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدارس التي يتم تطويرها حالياً ضمن خطة رفع الكفاءة للمنشآت التعليمية، وذلك في موعد غايته نهاية يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال التطوير التي تتم بمدارس (السادات الثانوية العسكرية- الخارجة بنين- ملحقة المعلمين)، يرافقها الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. مشيرة إلى أن الخطة تشمل دخول المدارس- الجاري تطويرها- الخدمة العام الدراسي المقبل.