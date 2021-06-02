شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تحرج مصريا حاول مصافحتها على المسرح «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئت الفنانة هيفاء وهبي بأحد معجبيها خلال إحياء حفلها الأخير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يصعد على المسرح عقب انتهائها من تقديم إحدى أغنياتها، مصرًا على مصافحتها.

وخلال فيديو متداول من الحفل ردت هيفاء حين حاول البودي جاردات توقيف معجبها وإبعاده عنها وقالت له: «نحنا بالكورونا وفيه تباعد..ومش مناسب حاليا ..ضع الكمامة وهلأ تفضل كمل الحفل».

وأحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلا الإثنين قدمت خلاله عددا من أغانيها وأشادت بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير للحفل.

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة خطفت أنظار الجميع، مرتدية فستانا مكشوفا باللون الذهبي، وترقص مع الجمهور على أنغام أغانيها.

وعلقت هيفاء على الحفل بنشرها عدة صور على حسابها على انستجرام قائلة :«أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد».

ومؤخرا نشرت هيفاء عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وهى مستلقاة على سيارتها اللامبورجيني، والتي جاءت باللون الأحمر لتثير إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها «أشباح أوروبا» خلال الفترة المقبلة.