شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الدورة السادسة لملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي مساء اليوم بقصر الفنون .

الملتقي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، قطاع الفنون التشكيلية، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا المصرية يضم معرض لأعمال الفنانين المشاركين والمكرمين وضيوف الشرف والفنانين الراسخين، حضره أ.د. فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، الفنان محمد بغدادى القوميسير العام، فنان الخط الكبير مسعد خضير البورسعيدى وأعضاء اللجنة العليا للملتقى.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الملتقى عدة فعاليات منها: الندوة العلمية – والتى تبدأ أعمالها في الثانية عشر ظهر الأربعاء 2 يونيو بسينما الهناجر- ويشارك بها 27 باحثا وتحمل عنوان: «الحرف العربى.. تحديات ورؤى» ويشرف عليها د. أحمد منصور مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وتتضمن الجلسة الأولي الكلمات الإفتتاحية: كلمة الباحثين ويلقيها د. جمال نجا (لبنان)، كلمة قوميسير عام الملتقي الفنان محمد بغدادي وكلمة أ.د فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يعقب ذلك وقائع الندوة الأولي ويديرها أ.د. أسامة العبدعضو مجلس النواب والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وتتضمن أبحاث: «جماليات الخط العربي» للدكتور محمد زينهم، «لمحة عن مسابقة الخط العربي على مستوي مدارس الجمهورية» للدكتور أحمد منصور، «تصور مقترح للتغلب على بعض مشكلات تعليم الخط العربي بإستخدام فلسفة البديل» للدكتور محمد محمد العربي، وتقدم مني السيسي بحث بعنوان «أهمية تدريس الخط العربي».

أما الجلسة الثانية ويديرها د. أحمد منصور، تعرض محاضرة مسجلة للدكتور مأمون الصقال بعنوان «إنتشار تقنيات الخط الكوفي التربيعي»، يعقبها أبحاث: «الخط العربي بين مصر ولبنان» للدكتور جمال نجا، «تاريخ إحياء الخطوط المملوكية (أنماط الثلث المملوكي بين الحرف والتكوين والإستخدام) للدكتور محمد حسن، كما يناقش د. أحمد عبدالغني رضوان بحثاً بعنوان:» ظاهرة الكتابة الجدرانية نشاتها وأبرز أشكالها«.

كما تبدأ الورش الفنية المصاحبة للملتقى في الخامسة مساء الأربعاء بسينما الهناجر وتتضمن ورشة «اللوحة الحروفية وكيفية اخراجها على ورق الكانسون باستخدام الأحبار الملونة» ويقدمها الفنان العراقي جاسم حميد علوان، ويعقبها في السادسة مساء نفس اليوم ورشة «الخط الرقعة» ويقدمها الفنان أحمد عادل .

جدير بالذكر أن دورة هذا العام من الملتقى تحمل شعار «علم بالقلم» وهى مهداة لإسم فنان الخط العربي الكبير«يوسف أحمد» والذى يعد باعث الخط الكوفي في العصر الحديث، والذى جعل من الخط الكوفي ثقافة بصرية وتشكيلية جديدة لم تتعودها العين الفنية من قبل، فابتدع أسلوبًا يحمل سمات الخط الكوفي الأصيل وقواعده.

كما يكرم الملتقي في هذه الدورة الفنانين: إبراهيم أبوطوق«الأردن»، فاطمة البقالى«الإمارات»، بالإضافة إلى الفنانين: أحمد المصري، مصطفي العمري «مصر».. ومن ضيوف الشرف الفنانين: ثائر الأطرقجى «العراق»، جاسم حميد «العراق»، محمد سحنون «تونس»، مصطفى النجار «سوريا» وسعيد عبدالقادر «مصر» .