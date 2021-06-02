شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: المرحلة الأولى من مبادرة "اكشف واطمن" تشمل 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نادين مهنا، منسق التوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن حملة "اكشف واطمن"، التى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة حتى نهاية شهر يونيو الجارى، وتشمل عدة محافظات خلال المرحلة الأولى ضمنها الأقصر وأسوان.

وأضافت منسق التوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل الماحفظات التي بدأت تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء بجانب الأقصر وأسوان.

ولفتت منسق التوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحملة تعرف المواطنين بتفاصيل منظومة التأمين الصحى والخدمات التي سيتم تقديمها، وتشجيع المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى، موضحة أن الأوراق المطلوبة من المواطن هي بطاقة الرقم القومى وشهادات ميلاد الأطفال.

وفى وقت سابق أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، من محافظتى الأقصر وأسوان حملة الكشف الطبى المجانى لأهالى جنوب الصعيد تحت شعار "اكشف واطمن"، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.