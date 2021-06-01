شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث البترول» يحصل على تمويل 9 مشروعات..أبرزها «تطبيق استخدام فائض الكبريت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، أن المعهد تمكن من الحصول على موافقة لتمويل ٩ مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، والتي تحرص على دعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال ومعالجة فجوات التمويل بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠،

أعرب د. ياسر عن فخره بالجهود البحثية التي يمتلكها الباحثين بالمعهد، واضاف «مصطفى» ان المشروعات تضمنت مختلف المجالات التي تسعى لمعالجة كافة التحديات التي تعيق التنمية.

حيث حصل فريق بحثي برئاسة د. زينب لطفي على تمويل مشروع «تطبيق إستخدام فائض الكبريت الناتج من عمليات تنقية الغاز الطبيعى والبترول في التنمية المستدامة لتكنولوجيا الرصف» والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من فائض الكبربت في تحسين أداء الأسفلت المصري، مما يؤدي إلى تعزيز أداء الاسفلت في درجات الحرارة العالية والمنخفضة عن طريق زيادة صلابة ومرونة الأسفلت.

كما تمكن فريق بحثي مصري- اسباني برئاسة د. دلفين دسوقي بالحصول على تمويل مشروع «مكثفات لتخزين الطاقة بمواد مطورة» وخلال هذا المشروع سيتم تكثيف الأبحاث التي تهدف إلى تطوير أجهزة تخزين الطاقة الفعالة كالمكثفات الكهروكيميائية، والمعروفة أيضًا بالمكثفات الفائقة والتي تعتبر من أهم أجهزة تخزين الطاقة والتى تتميز بسعة أعلى من المكثفات التقليدية ،وايضا يمكنها توفير طاقتها المخزنة لديها بقوه أعلى من البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

وتمكن فريق بحثي برئاسة د. سهام الصباغ من الحصول على تمويل مشروع «التقييم الكروماتوجرافي للزيوت الخام ومستخلصات صخور المصدر من خلال تقييم إمكانياتها الهيدروكربونيه والنضج والبيئه الترسيبيه عن طريق استقراء المؤشرات الحيويه» ويهدف هذا المشروع إلى إدخال قاعدة بيانات محددة جيدا لكلا من مصدر الصخور والنفط عن طريق مسح هذه المناطق، والعثور على المعلومات واستقراء علاقات جديدة مما يؤدي إلى دقة ارتباط النفط بصخورالمصدر، وتشمل هذه الدراسة مهام عملية متكاملة متعددة التخصصات لتحقيق هدف المشروع.

وحصل فريق بحثي برئاسة د. منار عبدالرؤوف على تمويل مشروع «مواد مسامية مبنية على الشيتوزان لتطبيقات معالجة مياه الصرف»والذي يقوم على تقديم الشيتوزان كبديل طبيعي وآمن لتحضير عدد من المواد المسامية بتركيبات مختلفة وتوصيفها توصيفا كاملا ثم تطبيقها في مجال معالجة المياه من الملوثات العضوية والغير عضوية.

كما تمكن فريق بحثي برئاسة د. الشيماء محمد من الحصول على تمويل مشروع بعنوان «دراسة النشاط الحفزى لمركبات البيروفسكايت ذات المسامات الهيكلية الشكل» والذي يهدف إلى تحويل خليط الميثانول / الايثانول إلى نواتج ذات قيمة بإستخدام محفزات نانو بيروفسكايت.

وحصل فريق بحثي برئاسة د. سميرة عبدالعظيم على تمويل مشروع «معالجة المياه الملوثة باستخدام الهياكل المعدنية النانوية المحضرة من نفايات البلاستيك» ومن خلال هذا المشروع تتم دراسة الأكسدة الحفزية الضوئية للملوثات البيئية الشائعة الموجودة في المياه الجوفية والسطحية في مياة الصرف الصناعى تحت الاشعة الضوئية في الظروف الجوية لتحديد كفاءة العوامل الحفزية المحضرة باستخدام مفاعل كيميائى ضوئى ويتم تحليل منتجات هذا التكسير الضوئى بواسطة جهازين GC وHPLC كى يتم دراسة وتوضيح ميكانيكية التفاعل.

وتضمنت المشروعات فوز فريق بحثي برئاسة د. اية عبدالعزيز بمشروع «تحضير وتقييم اغشية ترشيح نانونية ذاتية التنظيف لازالة بعض الملوثات العضوية من مياة الصرف الصناعي» وتعتمد خطة المشروع على انتاج اغشية نانوية ذاتية التنظيف لتحلية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وستعتمد الية ازالة الملوثات العضوية من مياه الصرف الملوثة على الفصل الفيزيائي مع الامتصاص الكيميائي المرتبط بالكسر الكيميائي للمواد الماصة على سطح الأغشية المحضرة.

كما حصل فريق بحثي برئاسة د. أحمد لبنة على الموافقة على مشروع «تحضير مركبات تجارية متعددة الوظائف صديقة البيئه من بوليمرات عديدة التفرع ذات النشاط السطحى بأطراف كاتيونيه»، ويقوم هذا المشروع على تحضير البوليمرات عديدة التفرع وتحويلها إلى مواد ذات نشاط سطحي كاتيوني على نطاق تجاري والاستفاده من امكانيات المركبين لينتج في النهايه مواد جديدة لها قدرة فائقه على تثبيط تأكل المعدن وكمبيد حيوي للعديد من الميكروبات الهوائيه واللاهوائيه حيث يهدف إلى انتاج مواد غير سامه امنه بيئياً واقوى في التأثير وأقل في التكلفة.

وحصل فريق بحثي برئاسة د. هدير سيد على تمويل مشروع «تحضير كربون مسلفن من بقايا الشاي كحفاز حامضي لانتاج اقتصادي لوقود الديزل الحيوي» والذي يهدف إلى استخدام احد النفايات الحيوية الوفيرة من المطابخ المنزلية، والمقاهي، والمطاعم، بقايا الشاي، كمادة اولية لإنتاج عامل حفاز حمضى صلب قائم على الكربون، االفحم الحيوي المسلفن (sulfonated biochar)، من أجل إنتاج وقود الديزل الحيوي.