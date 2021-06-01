شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة اكشف واطمن للفحص الطبي الشامل المجاني لأهالي أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أولى أيام حملة الفحص الطبي الشامل تحت شعار ( اكشف واطمن )، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، والتي يشرف على تنفيذ فاعلياتها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور «ايهاب حنفي» وكيل وازرة الصحة بأسوان، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتستمر الحملة لمدة 30 يوما على مدار شهر يونيو، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وانطلقت فاعليات الحملة الثلاثاء في مناطق (الكوبانية- غرب أسوان- شارع السوق بالسيل- وطريق السيل بالقرب من ادارة مرور اسوان)، وقد شهد إنطلاق فاعليات المنظومة حضور ممثلين من هيئة الرعاية الصحية، وهما الدكتورة نادين محمو مهنا، والدكتور حاتم رمضان، حيث أشرفا على أعمال إنطلاق القوافل، وشاركا في التجهيز لفاعليتها، والمرور الميداني على مواقع تلك القوافل.

وتهدف حملة الفحص الطبي المجاني [اكشف واطمن] من خلال العيادات المتنقلة، إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن).

بالإضافة لذلك يتم عقد توعية وتسجيل للمواطنين في المنظومة، سيتم بالتوازي مع أعمال حملة [اكشف واطمن] للفحص الطبي المجاني بمحافظة أسوان، بدءًا من اليوم وحتي نهاية شهر يونيو 2021، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم، فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين، واللذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .

ومن المقرر أن تتمركز العيادة المتنقلة الأولى بمحافظة أسوان وفقًا لجدول زمني، بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل (الكوبانية، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنان بحري، الرقبة، المنثورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الامبركاب، المضيقط، الحكة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح المنشية غرب، الحجر بحري، الكيال، العقيبة، الكلح شرق، الليلية بحري، الشرقا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب)، أما العيادة المتنقلة الثانية بمحافظة أسوان تغطي مناطق ( السيل، كيما العزب، أبوسمبل، الصداقة القديمة، السد العالي الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبوهور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، اقليت، المربعات والإسكان، العتمور المستجد، مزرعة الرديسية، خور الزق، البحيرة، عبادي، رعاية الطفل، الرمادي قبلي، الغوالية، الرمادي بحري، المريناب).

يُذكر أن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط.