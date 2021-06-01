شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تكشف ملابسات واقعة خروج عربة قطار بضائع عن القضبان في إمبابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة إمبابة في الجيزة، الثلاثاء، ملابسات واقعة خروج عربة لقطار الصوامع عن القبضان بمنطقة إمبابة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن عربة القطار توقفت بشارع الوحدة، وتعطلت حركة المرور، ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، كما أنه لم يتسبب في تعطيل حركة القطارات بالخط الرئيسي.

وجرى إصلاح العطل الفني، وعادت حركة القطار إلى طبيعتها.

خروج عربة قطار البضائع عن القبضان في إمبابة

خروج عربة قطار البضائع عن القبضان في إمبابة