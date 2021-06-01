شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شجار والدية.. مراهق يقرر العيش في خندق بعد 6 سنوات قضاها في حفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مراهق بريطاني العيش في خندق حفره على مساحة 10 أقدام تحت سطح الأرض بسبب شجار والديه.

أرشيفية

وحسبما أوردته صحيفة «ميرور» البريطانية ـ اليوم، بدأ المراهق، أندريس كانتو، حفر حندق صغيرفي باطن الأرض على مساحة 10 أقدام، قبل 6 أعوام حين كان يبلغ من العمر 14 عامًا، عقب الخلاف بين والديه.

أرشيفية

وتمكن كانتو من العيش في خندقه الخاص عقب 6 سنوات أمضاها في حفره في حديقة خلفية متاخمة لمنزل والديه، إذ يحوي غرفة معيشة وغرفة نوم

ونقلت صحيفة «ميرور» عن أندريس كانتو الذي أصبح يبلغ من العمر 20 عامًا الآن، قوله أن: «حالة الإحباط والاكتئاب التي تسبب فيها شجار والديه، دفعته لخوض هذه التجربة».