شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب وانخفاض .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساءً اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الثلاثاء، 1 يونيو 2021، تذبذب ملحوظ في نهاية التعاملات وشهد انخفاضا في بعض الفترات بعدما حقق أعلى ارتفاع له منذ 5 شهور .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعة، مساء اليوم الثلاثاء، 952.5 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تراوح مابين 816 جنيها وحتى 817 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 703 جنيه، والجنيه الذهب 6540 جنيها.

وعاود سعر الذهب عالميا اانخاضه بعدما حقق ارتفاعا كبيرا لأعلى مستوى له منذ قرابة 5 شهور وذلك بسبب بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.47% بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 8 يناير الماضى، ولم يطرأ أي تغيير على العقود الآجلة للذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 843.66 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،912.83 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، مساء اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 953 إلى 954.5 عيار 22 854 إلى 856 عيار 21 816 إلى 818 عيار 18 702 إلى 704 عيار 14 544 إلى 546 عيار 12 466 إلى 468 الاونصة 29106 إلى 29110 الجنيه الذهب 6540 إلى 6545 الكيلو 953000 إلى 954500

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الثلاثاء، 1 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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