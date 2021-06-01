شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد بدء الامتحانات التحريريية بكلية تمريض الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة آمال السباعي، عميدة كلية التمريض بجامعة الأزهر، الانتهاء من أعمال الامتحانات الشفهية والعملية، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأشارت عميد كلية التمريض بجامعة الأزهر أن الامتحانات شهدت هدوءًا تامًّا ساد جميع اللجان، وسط التزام جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.

وأوضحت السباعي أن الكلية استعدت لعقد الامتحانات التحريرية لجميع الفرق الدراسية الأربعة، والتي سوف تبدأ الأحد المقبل الموافق 6 من يونيو، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، يمتحن يومي الأحد والأربعاء الفرقه الثانيه والرابعه ويومى الاثنين والخميس الفرقة الأولى والثالثة.

جدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ في 6 يونيه وتنتهي في 3 يوليو 2021م، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.