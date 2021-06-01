شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الإسكان» تشكو تعديات ممشى أكتوبر.. والحكومة: ستتم إزالتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة من الأعضاء للحكومة، حيث استعرض هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن التعدى على الممشى السياحى بمدينة ٦ أكتوبر من أصحاب الكافيهات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء.

وقال هشام حسين، خلال الاجتماع أمس، إن ما تشهده مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد من أعمال تطوير ونهضة على مستوى البنية التحتية وشق محاور مرورية جديدة للتسهيل من الحركة المرورية محل تقدير ودعم من المواطنين «لكن الإشكالية أننا فوجئنا خلال الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المحال والكافيتريات والمطاعم على جانبى الممشى السياحى فى أكتوبر، والأمر ازداد بشكل كبير حتى وصل إلى تعديات ومخالفات»، موضحًا أن هذه الأنشطة بالممشى السياحى غير مناسبة وغير قانونية، ولم تقتصر على حى 6 أكتوبر، بل وصل الأمر للشيخ زايد.

وحذر النائب من غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون، مؤكدًا أنه يؤدى لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر، وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشى السياحى الذى يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء.

من جانبه أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى مخالفات أو تجاوزات و«أى زيادة فى الارتفاع أو أى مخالفة للاشتراطات سيتم إزالتها على الفور».