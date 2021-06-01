شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد سيارة ألقت مخلفات أسماك في الشارع بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة مرور أسوان والوحدة المحلية بتتبع سيارة بعد هروبها، بعد إبلاغ أحد المواطنين على الواتساب الخاص بمحافظ أسوان عن واقعة قيام أحد سائقي سيارات النقل بإلقاء مخلفات الأسماك خلف حديقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان مما تسبب في حدوث التلوث البيئي والروائح الكريهة، حيث قام المواطن برصد رقمها ( 6832 ص س د )، وهو الذي أسفر عن ضبط السيارة وقائدها، حيث تم سحب الرخصة ودفع الغرامة المالية المقررة لمثل هذه الحالات، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجّه اللواء أشرف عطية برفع المخلفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة لموقع إلقائها، وأشاد محافظ أسوان بالتفاعل الإيجابى من المواطن الذي بلغ بالواقعة وحرصه على تحقيق الصالح العام ومواجهة تجاوزات البعض التي تؤثر بالسلب على النظافة العامة داخل الحدائق الشوارع والمناطق السكنية.