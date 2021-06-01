شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة المنصورة: نستقبل حالات «فطر أسود» قبل عام 2004 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفيات جامعة المنصورة، إن هناك زيادة ملحوظة في ارتفاع الالتهابات الفطرية منذ عام 2000، نتيجة انتشار عمليات زرع الكلى والكبد، وغيرها من الأمراض المزمنة، والأدوية المثبطة للمناعة.

وأضاف كمال، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن هناك أنواع من الفطريات البشرية التي تهاجم الإنسان، منوها بأن الفطر الأسود ليس وباء وغير معدي.

وأوضح أن المستشفيات في مصر ترى عددا كبيرا من الحالات المصابة بالفطر الأسود، لافتاً إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تستقبل حالات فطر أسود قبل عام 2004.

وأشار إلى دخول 6 حالات إلى المستشفيات مؤخرا مصابة بمرض الفطر الأسود، منها حالة مصابة بمرض السرطان، وأغلبهم ليس مصابون بفيروس كورونا.