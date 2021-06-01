شكرا لقرائتكم خبر عن احذر العقوبات المضاعفة في المرور وتعرف على 12 مخالفة لا بجوز التصالح عليها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تعديلات قانون المرور الجديد الذي تم تطبيقه مؤخرًا مضاعفة قيمة الغرامة المستحقة عند تكرار إرتكاب نفس المخالفة خلال فترة 6 أشهر حال إرتكاب قائد المركبة مخالفة مرورية وتكرار إرتكابها خلال تلك المدة، وفقا للقانون تسجل المخالفة الثانية بضعف قيمة الغرامة إلى أقرت على المخالفة الأولي.

«المصري اليوم» تنشر صورة من إستعلام عن المخالفات المرورية المستحقة على إحدي المركبات «الملاكي» مكتوب بها «المخالفات المظللة تم مضاعفة الغرامة لإرتكاب ذات الفعل المخالف (العود) خلال 6 أشهر من تاريخ الفعل المخالف».

صورة من ايصال المخالفة

كما نص القانون نفسه على 12 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها وهي:

1- قيادة السيارة بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة سيارة بدون الفرامل .

3- قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات.

4- السير بالمركبة عكس الاتجاه.

5- حيازة جهاز لكشف مواقع الرادار.

6- تعمد قائد السيارة تعطيل حركة المرور في الشوارع.

7- الاعتداء قائد السيارة على أحد أفراد المرور اثناء الخدمة.

8- تحميل ركاب أو طلب أجرة زيادة من المقرر أو نقل ركاب أكثر من المقرر للسيارة.

9- استخدام أكثر من رخصة لسيارة بطريقة غير شرعية

10- في حالة قيادة التوك توك بدون تراخيص.

11- عدم تقديم بلاغ حال التسبب في حادث اسفر عن وقوع مصابين.

12- في حالة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للوائح المرور مثل «السرينة».

اما باقي المخالفات المرورية يجوز التصالح عليها بتقديم طلب التصالح من هـنــــــــا طقبقا لقواعد قانون المرور الجديد